«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата»

1 июня на Netflix появились культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Россияне наконец смогли узнать, как стриминговый сервис перевел неполиткорректные фразы, половицы и поговорки на английский язык.

После того, как Netflix приобрел права на картины кинокомпании СТВ, пользователи стали рассуждать, каким будет английский перевод выражений главного героя Данилы Багрова. Так, 31 мая в интернете разошелся фрагмент эпизода в трамвае, где Данила Багров угрожает двум кавказцам, отказавшимся платить за проезд. В оригинале в ответ на обращение «не убивай, брат» главный герой говорит: «Не брат ты мне, гнида черножопая», а в опубликованном скрине с якобы официальным переводом Netflix называет собеседника «армянской ****** [женским половым органом]». Картинка быстро разошлась в сети, но позже ее признали фейком: перевод armenian twat обсуждали в интернете еще несколько лет назад.