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«Скоро ваша Америка выкусит»: как Netflix перевел неполиткорректные фразы и поговорки из «Брата»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:23

1 июня на Netflix появились культовые фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Россияне наконец смогли узнать, как стриминговый сервис перевел неполиткорректные фразы, половицы и поговорки на английский язык.

После того, как Netflix приобрел права на картины кинокомпании СТВ, пользователи стали рассуждать, каким будет английский перевод выражений главного героя Данилы Багрова. Так, 31 мая в интернете разошелся фрагмент эпизода в трамвае, где Данила Багров угрожает двум кавказцам, отказавшимся платить за проезд. В оригинале в ответ на обращение «не убивай, брат» главный герой говорит: «Не брат ты мне, гнида черножопая», а в опубликованном скрине с якобы официальным переводом Netflix называет собеседника «армянской ****** [женским половым органом]». Картинка быстро разошлась в сети, но позже ее признали фейком: перевод armenian twat обсуждали в интернете еще несколько лет назад.

Ниже — оригинальные цитаты из фильмов «Брат», «Брат-2» и обратный перевод с английского.

Оригинал: «Не брат ты мне, гнида черножопая»/Обратный перевод с английского: «Ты глист черножопый» («Брат»)
Оригинал: «Не брат ты мне, гнида черножопая»/Обратный перевод с английского: «Ты глист черножопый» («Брат»)
«Скоро вашей Америке кирдык»/«Скоро ваша Америка выкусит» («Брат»)
«Скоро вашей Америке кирдык»/«Скоро ваша Америка выкусит» («Брат»)
«Муж в Тверь — жена в дверь»/«Когда мужа нет, жена веселится» («Брат»)
«Муж в Тверь — жена в дверь»/«Когда мужа нет, жена веселится» («Брат»)
«Любишь медок — люби и холодок»/«Если любишь мед, то научись любить пчел» («Брат»)
«Любишь медок — люби и холодок»/«Если любишь мед, то научись любить пчел» («Брат»)
«А то я евреев как‑то не очень»/«Я не большой фанат евреев» («Брат»)
«А то я евреев как‑то не очень»/«Я не большой фанат евреев» («Брат»)
«Ну Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке»/«Ну Татарин, жизнь висит на нитке, а он думает о хлебе» («Брат»)
«Ну Татарин! Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке»/«Ну Татарин, жизнь висит на нитке, а он думает о хлебе» («Брат»)
«Слышь, земляк, а где здесь русские живут?» ― «Москаль мэни нэ зэмляк». ― «Бендеровец?»/«Слышь, земляк, где русские живут?» — «Московиты не мои земляки». — «Украинский нацистский коллаборационист?» («Брат-2»)
«Слышь, земляк, а где здесь русские живут?» ― «Москаль мэни нэ зэмляк». ― «Бендеровец?»/«Слышь, земляк, где русские живут?» — «Московиты не мои земляки». — «Украинский нацистский коллаборационист?» («Брат-2»)
«Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»/«Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке» («Брат»)
«Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе»/«Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке» («Брат»)
«Режиссер? Видел я одного режиссера, он этот клип снимал…» — «Пидоры они все!»/Netflix перевел дословно («Брат»)
«Режиссер? Видел я одного режиссера, он этот клип снимал…» — «Пидоры они все!»/Netflix перевел дословно («Брат»)
«Ты кого ниггером назвал? Сейчас я вам покажу, кто ниггер»/Netflix перевел дословно («Брат-2»)
«Ты кого ниггером назвал? Сейчас я вам покажу, кто ниггер»/Netflix перевел дословно («Брат-2»)

Недавно Netflix анонсировал свой первый российский проект — сериал по роману «Анна Каренина». В центре сюжета окажется светская львица, жена будущего губернатора Петербурга, которая вступает в любовную связь с олигархом Вронским. Главную роль сыграет актриса Светлана Ходченкова.

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