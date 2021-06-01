«Яндекс» позволит пользователям удалять персональные данные из своих сервисов

1 июня в личном аккаунте пользователя «Яндекса» появился инструмент для управления персональными данными. Он позволит запросить архив с информацией, которую накопила о них компания, а также удалить свои данные из отдельных сервисов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Яндекса».

Для подготовки архива понадобится несколько дней, после чего придет уведомление на почту и в личном аккаунте «Яндекс ID». Все данные, собранные более чем 50 сервисами компании, можно будет удалить. Это данные из «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции» — до конца года в перечень войдут все основные приложения «Яндекса».

Большая половина данных стирается с серверов в течение суток, а сам процесс остановить не получится. Некоторые данные по закону нужно хранить определенное время — их «Яндекс» перестанет обрабатывать сразу после поступления запроса и удалит, как только закончится установленный срок. В компании отмечают, что не вся информация исчезнет полностью, например, правки и панорамы в «Картах». В таком случае она обезличивается.

Это отразится на работе некоторых сервисов, уточнили разработчики. К примеру, «Яндекс.Музыка» советует новые треки на основе истории прослушиваний, лайков и дизлайков. Без них в первое время рекомендации будут работать неточно.

Инструмент управления данными находится в разделе «Управление аккаунтом». Для доступа к нему потребуется код подтверждения, высланный на телефон, — это дополнительная мера безопасности.

Директор «Яндекса» по защите данных Иван Черевко заявил, что компания придерживается «прозраности». «У человека должна быть возможность проверить, что „Яндекс“ знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — сказал он.