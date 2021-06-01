В Китае выявили первый в мире случай заражения человека новым типом птичьего гриппа

В китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Жителя города Чжэньцзян госпитализировали с температурой и другими симптомами гриппа 28 апреля. Спустя месяц, получив материалы пациента, врачи пришли к выводу, что у него новый птичий грипп H10N3. Каким образом произошло заражение, не уточняется.

На данный момент мужчина находится в стабильном состоянии и готов к выписке. Все контактировавшие с ним люди сейчас находятся под наблюдением врачей, среди них пока нет заболевших.

В комиссии отметили, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека и до этого передавался только между пернатыми. Среди птиц этот штамм считается низкопатогенным.