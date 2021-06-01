Noize MC, «Хлеб», Дора и «Лауд» выступят на музыкально-спортивном фестивале Locals Only в Москве

В Москве пройдет музыкально-спортивный фестиваль Locals Only, посвященный развитию серфинг-культуры в России. Мероприятие состоится 19 июня на Гребном Канале. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На одной фестивальной площадке встретятся титулованные серферы и представители других видов экстремального спорта, российские музыкальные исполнители и известные медиа-персоны. Гости смогут послушать выступления музыкантов, узнать больше об экстремальных видах спорта и посмотреть выступления профессиональных спортсменов»

В этом году лайнап фестиваля возглавляют Noize MC, «Хлеб», Дора, «Лауд», МС Сенечка, Маугли и Bicycles for Afghanistan.

Также Locals Only совместно с Российской Федерацией Серфинга организует чемпионат России по серфингу в дисциплинах Вейксерфинг и Вейкским. Регистрация для участников категории «Про», «Любители» и «Дети» доступна по ссылке до 11 июня. Для спортсменов категории «Про» необходима дополнительная заявка на участие.

Стандартный билет на фестиваль стоит 1500 рублей. Музыкально-спортивное шоу начнется с 12.00. Узнать более подробную информацию о мероприятии и купить билеты можно здесь.