Kedr Livanskiy, «4 позиции Бруно», Ishome: фестиваль Fields объявил вторую волну артистов

Организаторы фестиваля Fields, который пройдет в Москве с 4 по 8 августа, раскрыли «Афише Daily» вторую волну лайнапа.

В нее вошли: британская саунд-художница Mariam Rezaei, исследователь нелинейных техно-форм Станислав Толкачев, уральские самодуры «4 Позиции Бруно», синтезаторный почвенник и подпольный инженер Papa Srapa, дива фэнтезийного эмбиента с далекой Камчатки NWIII, бескомпромиссные воины ритуального рейва Bad Zu, украинский IDM-ювелир r.roo и одна из главных героинь русской электроники Ishome.

К ним присоединятся: изобретатели новой поп-музыки «Тима ищет свет» и Kedr Livanskiy, резиденты калифорнийского лейбла Not Not Fun — Atariame и Iguana Moonlight, воронежские фольклор-футуристы «Абстрактор», абсурдистская группа из Иваново «Вещь» и многие другие.

Помимо новых артистов Fields объявил первых участников шоукейс-программы. Свою кураторскую секцию представит на фестивале независимый рекорд-стор Stellage, специализирующийся на поиске звуковых артефактах.

В рамках нее выступят ветеран шведского авангарда и владелец лейбла iDEAL Йоаким Нордвалл (это будет его первый концерт в России), а также идеологи бельгийского лейбла Universal Exports Роман Хьеле, Ив Де Мея и Эллон Кайе.

Подробную программу шоукейсов организаторы ивента обещают объявить позже. Купить билеты на Fields 2021 можно здесь. Пока стандартные билеты стоят 2 700 рублей, но вскоре подорожают.

Шестой фестиваль изобретательной музыки Fields продлится с 4 по 8 августа и охватит сразу несколько московских площадок. Основная программа, которая займет три дня и две ночи, будет проходить в Mutabor, а блок городских шоукейсов распределят между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360.

Первую волну артистов Fields объявил 30 марта. В нее вошли Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, Бром, Sign Libra, Moa Pillar и Ушко, Эдi, Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., Бай Терек, Mlin Patz, ПТУ, Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan и другие.

За месяц до Fields — с 3 по 4 июля — пройдет петербургская версия фестиваля — St. Fields. В «Севкабель Порту» выступят Rhys Chatham & local guitar ensemble (США), Shackleton (Британия), Shortparis, Владимир Мартынов & Moa Pillar, Дельфин, Summer of Haze x Chernoburkv, Shortparis и не только.