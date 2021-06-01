Два месяца Krispy Kreme раздает привитым американцам пончики. Съели уже более 1,5 млн штук

Сеть кафетериев Krispy Kreme отчиталась о результатах специальной акции, в рамках которой вакцинированным американцам раздавали подарочные пончики. Спустя два месяца после запуска граждане с прививкой съели больше 1,5 млн пончиков, передает CNN.

В марте сеть кафетериев Krispy Kreme объявила, что каждый посетитель, который вакцинировался от COVID-19, может ежедневно забирать из кафетерия один бесплатный пончик. Поучаствовать в акции может любой, кто получил хотя бы одну прививку вакцины Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson и показал свой сертификат вакцинации.

Директор отдела маркетинга сети Дейв Скена заявил изданию, что к концу года в Krispy Kreme ожидают «раздать много миллионов пончиков». На старте акции компания предупредила, что пончики доступны в неограниченном количестве и приходить за «сладкой поддержкой» можно каждый день.

Тогда же Скена сказал, что вакцина — личное дело каждого. Руководство Krispy Kreme хочет дать понять, что людям ничего не мешает сделать прививку. Для своих сотрудников компания выделила до 4 часов оплачиваемого отпуска, чтобы те вакцинировались.

Специальные акции для привитых граждан также ввели авиакомпании «Аэрофлот» и австралийская Qantas. В Москве привитым от COVID-19 пожилым людям раздают подарочные карты на 1000 рублей. Американский штат Огайо разыгрывает 5 млн долларов среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.