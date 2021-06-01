В России выявили 9500 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1025 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 081 417. За последние сутки вылечились 8994 человека, за все время — 4 693 579. За сутки умерли 372 заболевших, за весь период — 121 873.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 170,7 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (28,1 млн). За ними идут Бразилия (16,5 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).