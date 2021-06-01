ВЦИОМ: 71% россиян поддержали идею ФСИН привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Большинство россиян — 71% — поддержали идею привлекать заключенных к труду в сферах, в которых обычно работают мигранты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди респондентов 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Еще 21% опрошенных не согласны с предложением о принудительном труде заключенных. При этом 9% из них сказали, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.

Сторонники идеи мотивируют свое решение тем, что:

— работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим — 21%;

— заключенные смогут «отработать» свои преступления — 21%;

— они будут приносить пользу обществу — 15%;

— снизится нагрузка на госбюджет — 13%;

— работа поможет заключенным исправиться — 10%;

— заключенные смогут заработать и помочь своим семьям — 10%.

Противники принудительного труда заключенных приводили такие доводы:

— заключенные должны быть изолированы от общества — 17%;

— они будут плохо работать — 13%;

— осужденные небезопасны для окружающих — 12%;

— это будет возвращением во времена ГУЛАГа — 12%;

— заключенные будут отнимать рабочие места — 9%.

В мае директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для заключенных, имеющих право на принудительные работы. Их труд хотят использовать на строительстве крупных объектов, где работают мигранты и не хватает рабочей силы.

По данным ФСИН, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, среди которых около 188 тыс. имеют право на исполнение наказания в виде исправительных работ. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия», — заверил Калашников.

Его идею уже поддержали министр юстиции Константин Чуйченко, глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова, СКР и вице-премьер Марат Хуснуллин.