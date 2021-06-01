Австралийская авиакомпания подарит десяти вакцинированным семьям год неограниченных полетов

Австралийская авиакомпания Qantas предложила привившимся от коронавируса пассажирам бонусы. В акцию входит неограниченное количество полетов в течение года для членов десяти семей, пишет 9News.

«Мы рассматриваем возможность предоставления 1000 баллов и десяти мегапризов, по крайней мере, по одному для каждого штата и территории, где семья из четырех человек получает неограниченное путешествие по сети Qantas и Jetstar в любой точке сети в течение года», — заявил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс.

В планы Qantas также входят бонусные мили, скидки и ваучеры для вакцинированных пассажиров. Принять участие в программе могут как те, кто уже привился, так и те, кто сделает прививку до конца года. Бесплатное проживание и миллион баллов предоставит сеть отелей Accor Group.

Джойс призвал других авиаперевозчиков по примеру Qantas стимулировать население делать прививки.

Российский «Аэрофлот» тоже запустил подобную акцию, в рамках которой первым 10 тыс. пассажирам с прививкой от COVID-19 с 15 мая будут начислять по 10 тыс. бонусных миль.

Накануне рок-фестиваль в американском штате Флорида объявил, что будет продавать билеты за 18 долларов тем, кто привит, и за 999 долларов — остальным. Организатор придумал эту идею, когда массовая вакцинация стала более доступной.