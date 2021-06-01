В России предложили ввести отцовский капитал

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА «Новости».

Рыбальченко считает необходимым принять новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография». В рамках проекта, помимо отцовского капитала, предлагается расширить использование маткапитала, а также ввести для многодетных семей ежемесячное пособие в 2500 рублей на каждого ребенка, выплачиваемое до совершеннолетия самого младшего из них.

Еще общественники предлагают установить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет всем семьям во всех регионах и внедрить систему семейного налогообложения как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физлиц. Семей с пятью детьми предлагается освободить от уплаты налогов.

Среди прочих инициатив — бесплатное высшее образование для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта, снижение пенсионного возраста отцов на один год за каждого ребенка и введение господдержки отдыха таких семей до 50%.

Подготовить предложения по созданию единой системы поддержки семей с детьми ранее поручил Владимир Путин.