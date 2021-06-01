перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Коммерсант»: в РПЦ подготовил церковный акт о благословении военных и их оружия 12:10
В России выявили 9500 случаев коронавируса за сутки 11:42
ВЦИОМ: 71% россиян поддержали идею ФСИН привлекать к работе заключенных вместо мигрантов 11:12
Австралийская авиакомпания подарит десяти вакцинированным семьям год неограниченных полетов 11:06
В России предложили ввести отцовский капитал 10:27
ВОЗ назвала разные виды COVID-19 буквами греческого алфавита. Теперь не индийский штамм, а «Дельта» 10:11
Alexas_Fotos/Pixabay Накануне Дня защиты детей россияне чаще всего покупали поп-иты, симпл-димплы и сквиши
Накануне Дня защиты детей россияне чаще всего покупали поп-иты, симпл-димплы и сквиши 9:41
Советский декаданс и ультранасилие в новом клипе Тилля Линдеманна «Ich hasse kinder» 9:16
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией и еще семью странами 2:21
В парке «Лосиный Остров» появится тропа для прогулок босиком 1:43
Задержали бывшего главу «Открытой России». На него завели уголовное дело 0:49
«Синдром любви»/YouTube Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна
Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна Вчера в 23:43
В Никола-Ленивце пройдет «Архстояние детское». Фестиваль посвятят профессиям будущего Вчера в 22:44
«Кухня на районе» выпустила меню по мотивам серии игр «Ведьмак» Вчера в 22:30
«Я/Мы сообщник Протасевича»: сообщение о ложном минировании школ в Беларуси сделали мемом Вчера в 21:53
У берегов Японии пробурили самую глубокую скважину в океане. С ее помощью исследуют землетрясения Вчера в 21:40
Андрей Пивоваров/YouTube Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК
Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК Вчера в 21:32
ТАСС: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня Вчера в 21:03
В Вирджинии собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из‑за легализации марихуаны Вчера в 20:28
Newsru.com закрылся, сиквел «Тихого места» побил кассовый рекорд и другие новости дня Вчера в 20:21 Дайджест
Отключить рекламу

В России предложили ввести отцовский капитал

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:27

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА «Новости».

Рыбальченко считает необходимым принять новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография». В рамках проекта, помимо отцовского капитала, предлагается расширить использование маткапитала, а также ввести для многодетных семей ежемесячное пособие в 2500 рублей на каждого ребенка, выплачиваемое до совершеннолетия самого младшего из них.

Еще общественники предлагают установить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет всем семьям во всех регионах и внедрить систему семейного налогообложения как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физлиц. Семей с пятью детьми предлагается освободить от уплаты налогов.

Среди прочих инициатив — бесплатное высшее образование для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта, снижение пенсионного возраста отцов на один год за каждого ребенка и введение господдержки отдыха таких семей до 50%.

Подготовить предложения по созданию единой системы поддержки семей с детьми ранее поручил Владимир Путин.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Общественная палата России
РИА Новости
Люди
Сергей Рыбальченко
Татьяна Голикова
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить