Накануне Дня защиты детей россияне чаще всего покупали поп-иты, симпл-димплы и сквиши

В подарок ребенку на День защиты детей чаще всего россияне покупали игрушки-антистрессы — поп-иты, симпл-диплы, сквиши и спиннеры. С 17 по 30 мая их заказали около 1 млн штук, рассказали ТАСС в пресс-службе Wildberries.

За две недели, по сравнению с маем 2020 года, продажи игрушек выросли на 108%. Представители отмечают, что в среднем россияне тратят на антистресс-приспособления около 234 рублей, тогда как популярные в прошлом году конструкторы и настольные игры стоят примерно 1500 рублей — в этом году их заказали около 175 тыс. раз.

Другими хитами продаж 2021 года стали развивающие игрушки: бизиборды (+73%), головоломки (+27%) и сортеры (+24%), а также детские батуты, горки и воздушные змеи.

«Афиша Daily» объясняла, что такое поп-ит, симпл-димпл и сквиш и почему все внезапно стали о них говорить.