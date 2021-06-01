Россия возобновит авиасообщение с Великобританией и еще семью странами

Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня, а также еще с семью странами — Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией — с 10 июня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

В Лондон из Москвы будут летать три самолета в неделю, в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Загреб и Рабат — два. Также по одному рейсу еженедельно запланировано в Люксембург и Бейрут.

Кроме того, откроется чартерное авиасообщение с Албанией: из Москвы в Тирану будет совершаться один полет в неделю. Также с 10 июня увеличится число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Беларусь и Германию.

При этом ограничения на полеты в Турцию и Танзанию сохранятся до 21 июля. Ожидалось, что к началу лета Россия возобновит авиасообщение с Турцией. Однако этого не произошло.