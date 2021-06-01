В парке «Лосиный остров» появится тропа для прогулок босиком

В парке «Лосиный остров» откроют тропу для прогулок босиком протяженностью 3,6 км. «Босоногая тропа» — так будет называться проект — заработает с 1 июня. Об этом сообщила «Российская газета».
Тропа будет расположена в подмосковной части «Лосиного острова». На маршруте гостям парка предстоит пройтись по различным покрытиям: песку, сосновой коре, морской гальке, керамзиту, валунами шишкам.
По мнению создателей тропы, прогулка по ней поможет укрепить организм и увеличить выносливость. Также «Босоногая тропа» будет полезна для психологического состояния людей, считают в «Лосином острове».
Пройтись по новому маршруту можно бесплатно. К открытию экологического проекта в «Лосином острове» подготовили экскурсии, мастер-классы, викторины, игры, просмотры видео- и фотоловушек нацпарка и другие активности для посетителей.