В парке «Лосиный остров» появится тропа для прогулок босиком

В парке «Лосиный остров» откроют тропу для прогулок босиком протяженностью 3,6 км. «Босоногая тропа» — так будет называться проект — заработает с 1 июня. Об этом сообщила «Российская газета».

Тропа будет расположена в подмосковной части «Лосиного острова». На маршруте гостям парка предстоит пройтись по различным покрытиям: песку, сосновой коре, морской гальке, керамзиту, валунами шишкам.