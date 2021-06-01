перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией и еще семью странами 2:21
В парке «Лосиный остров» появится тропа для прогулок босиком 1:43
Задержали бывшего главу «Открытой России». На него завели уголовное дело 0:49
Синдром любви/YouTube Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна
Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна Вчера в 23:43
В Никола-Ленивце пройдет «Архстояние Детское». Фестиваль посвятят профессиям будущего Вчера в 22:44
«Кухня на районе» выпустила меню по мотивам серии игр «Ведьмак» Вчера в 22:30
«Я/Мы сообщник Протасевича»: сообщение о ложном минировании школ в Беларуси сделали мемом Вчера в 21:53
У берегов Японии пробурили самую глубокую скважину в океане. С ее помощью исследуют землетрясения Вчера в 21:40
Андрей Пивоваров/YouTube Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК
Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК Вчера в 21:32
ТАСС: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня Вчера в 21:03
В Вирджинии собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из‑за легализации марихуаны Вчера в 20:28
Newsru.com закрылся, сиквел «Тихого места» побил кассовый рекорд и другие новости дня Вчера в 20:21 Дайджест
Петербургский художник создал набор Lego «Деревня дураков» Вчера в 20:10
garagemca/Instagram В кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты» с участием Kedr Livansky, «Интуриста» и The RIG
В кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты» с участием Kedr Livansky, «Интуриста» и The RIG Вчера в 19:15
Институт Люмьер собирается судиться с российским программистом, если он не удалит 4K-фильм с поездом Вчера в 18:37
На Ural Music Night выступят Slava Marlow, Игорь Бутман, Лолита и «Иванушки International» Вчера в 18:22
Mujuice выступит в июне в Москве и Петербурге Вчера в 18:05
«За буйки не заплывать!»: Лукашенко искупался в Черном море и сразу же стал мемом Вчера в 17:57
Paramount Pictures/YouTube «Тихое место-2» собрал в прокате 48 млн долларов и побил кассовый рекорд в США времен пандемии
«Тихое место-2» собрал в прокате 48 млн долларов и побил кассовый рекорд в США времен пандемии Вчера в 17:29
«Художественный» покажет «Франкофонию» Сокурова в честь юбилея режиссера Вчера в 17:20
Отключить рекламу

В парке «Лосиный остров» появится тропа для прогулок босиком

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:43

В парке «Лосиный остров» откроют тропу для прогулок босиком протяженностью 3,6 км. «Босоногая тропа» — так будет называться проект — заработает с 1 июня. Об этом сообщила «Российская газета».

Тропа будет расположена в подмосковной части «Лосиного острова». На маршруте гостям парка предстоит пройтись по различным покрытиям: песку, сосновой коре, морской гальке, керамзиту, валунами шишкам.

По мнению создателей тропы, прогулка по ней поможет укрепить организм и увеличить выносливость. Также «Босоногая тропа» будет полезна для психологического состояния людей, считают в «Лосином острове».

Пройтись по новому маршруту можно бесплатно. К открытию экологического проекта в «Лосином острове» подготовили экскурсии, мастер-классы, викторины, игры, просмотры видео- и фотоловушек нацпарка и другие активности для посетителей.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить