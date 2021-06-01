Задержали бывшего главу «Открытой России». На него завели уголовное дело

В петербургском аэропорту «Пулково» задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Это произошло в связи с открытым уголовным делом в его отношении. Об этом сообщили в его твиттер-аккаунте.

Пивоваров стал фигурантом дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. Дело возбудил Следственный комитет Краснодарского края. После допроса и обыска Пивоварова отправят из Петербурга в Краснодар.

Экс-глава «Открытой России», по его же словам, планировал поехать на отдых. «Взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ», — описал Пивоваров свое задержание. Если Пивоварова признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

27 мая Андрей Пивоваров объявил о прекращении деятельности «Открытой России». Общественную организацию ликвидировали во избежание уголовного преследования, отметил он.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. Своими целями организация называла развитие в России гражданской активности и творческой инициативы, утверждение демократических ценностей, укрепление институтов гражданского общества.

Организация самоликвидировалась дважды — в 2006 и 2019 годах, а затем учреждалась в других форматах. В 2017-м Генпрокуратура признала отделения «Открытой России» в США и Великобритании нежелательными организациями.