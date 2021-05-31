Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна

Актриса Саша Бортич и основательница проекта «Мадам Фитиль» Алиса Провансова снялись в просветительском проекте «Хочу на работу», посвященном трудоустройству людей с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Синдром любви». В ролике Провансова учит Бортич и подопечных благотворительной организации, как ухаживать за растениями. Герои видео обмениваются опытом и вместе осваивают новые навыки. Таким образом эксперты узнают больше о людях с синдромом, а те узнают о разных индустриях.

«Такая активность в плане работы может быть очень полезна для таких ребят, для их жизни и развития. Конечно, к ним нужно особое отношение в хорошем смысле слова, но в контексте особой опеки или тревожности за таких людей — это совершенно не про них», — сказала Бортич. Во втором выпуске проекта подопечные «Синдрома любви» встретились с видеографом Татьяной Галаховой. Она провела для них мастер-класс по портретной съемке, рассказала, как выстраивать композицию и как передавать эмоции через кадр.