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Саша Бортич и Алина Провансова снялись в проекте о трудоустройстве людей с синдромом Дауна

Юлия Онодэра
Вчера в 23:43

Актриса Саша Бортич и основательница проекта «Мадам Фитиль» Алиса Провансова снялись в просветительском проекте «Хочу на работу», посвященном трудоустройству людей с синдромом Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Синдром любви».

В ролике Провансова учит Бортич и подопечных благотворительной организации, как ухаживать за растениями. Герои видео обмениваются опытом и вместе осваивают новые навыки. Таким образом эксперты узнают больше о людях с синдромом, а те узнают о разных индустриях.

«Такая активность в плане работы может быть очень полезна для таких ребят, для их жизни и развития. Конечно, к ним нужно особое отношение в хорошем смысле слова, но в контексте особой опеки или тревожности за таких людей — это совершенно не про них», — сказала Бортич.

Во втором выпуске проекта подопечные «Синдрома любви» встретились с видеографом Татьяной Галаховой. Она провела для них мастер-класс по портретной съемке, рассказала, как выстраивать композицию и как передавать эмоции через кадр.

Другие эпизоды проекта покажут, как люди с синдромом Дауна пробуют себя в роли бариста, радиоведущих, сотрудников реабилитационного центра для животных и сервиса доставки продуктов.

«Всем хочется, чтобы работа приносила не только пользу, но и радость. Наш проект дает людям с синдромом Дауна посмотреть на своё увлечение с разных сторон и узнать, подходит ли оно в качестве профессии», — отметила представитель фонда «Даунсайд Ап» (партнер «Синдрома любви») Юлия Лентьева.

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