В Никола-Ленивце пройдет «Архстояние Детское». Фестиваль посвятят профессиям будущего

В Никола-Ленивце с 25 по 27 июня пройдет седьмой фестиваль современного искусства «Архстояние Детское». Он будет посвящен профессиям будущего. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В арт-парке можно будет узнать, кто такой «архитектор живых систем» или «кибердворник», как стать «строителем планет» и что необходимо знать «инженеру тайфунов». На фестивале появятся работы Вовы Перкина и художников из ТО «Наша Утопия» Димы Маконда и Лизы Плаксы.

«Фестиваль не только о профессиях будущего, но и о том, как быть осознанным и творческим, не брать все на веру просто так, но в то же время оставаться открытым миру, готовым меняться почти каждый день, работать в команде, думать глобально, но действовать локально», — рассказала куратор фестиваля Ксения Будина.

В этом году в Никола-Ленивце впервые пройдут инклюзивные занятия для детей. Сам фестиваль также наконец станет доступным для гостей с дополнительными потребностями.

В программу «Архстояния Детского» войдут мастер-классы от Новой Третьяковки, Музея Москвы, Гослитмузея, Зеленой школы Парка Горького и Музея AZ. Кроме того, запланированы кинопоказы под открытым небом, дневные и ночные экскурсии и концерт группы СБПЧ.