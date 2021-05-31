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«Кухня на районе» выпустила меню по мотивам серии игр «Ведьмак»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:30

Сервис доставки еды «Кухня на районе» выпустил специальное меню «Таверна на районе» с блюдами из серии игр «Ведьмак». В составлении блюд ей помогал польский разработчик компьютерных игр CD Projekt RED, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе доставки.

Все позиции в меню приурочены к 6-летию «Ведьмака 3: Дикая охота». Авторы проекта обещают «кулинарию прямиком из Новиграда и Боклера». Туда вошли шесть культовых блюд, созданных по мотивам игры: багет с камамбером (467 рублей), луковый суп (187 рублей), бургундская говядина (497 рублей), сэндвич с курицей (317 рублей), имбирный хлеб (217 рублей), кулек с сухофруктами и орешками (177 рублей).

Более того, приготовив у себя дома «ведьмачье блюдо» и выложив его в соцсети с отметкой «Кухни на районе» и хэштегом #тавернанарайоне, клиенты получат фартук из официального мерча «Ведьмака». Также организаторы разыграют PlayStation 5.

Позиции из спецменю будут доступны к заказу в приложении сервиса до 5 июня.

В январе 2021 года «Кухня на районе» запускала зимнее меню с домашней едой «как у бабушки», а в феврале вместе с артистами Warner Music Russia создала специальное меню в честь выхода нового альбома и дебютного фильма певицы Сиа.

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