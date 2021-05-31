У берегов Японии пробурили самую глубокую скважину в океане. С ее помощью исследуют землетрясения

Ученые пробурили у берегов Японии самую глубокую в мире океанскую скважину, чтобы исследовать землетрясения. Она находится ниже относительно уровня моря, чем скважина в Марианской впадине. Об этом сообщил Vice.

Скважина появилась в Тихом океане недалеко от эпицентра землетрясения Тохоку, произошедшего в 2011 году и приведшего к катастрофе на АЭС «Фукусима-1». Отверстие расположено на глубине более 26 322 футов ниже уровня моря — это свыше 8023 метров.

«Во время землетрясений кусочки земли падают в океан и оседают на плоском морском дне. И они продолжают накапливаться, поэтому мы стремились проникнуть на эту глубину», — объяснил замысел миссии японский ученый Нобухиса Эгучи.

Исследователи рассчитывают с помощью образцов почвы узнать о древних землетрясениях. Это поможет в развитии подводной палеосейсмологии — науки, которая собирает данные о движениях земных пород с доисторических времен.

Результаты экспедиции, как ожидает Эгучи, появятся осенью. Они, вероятно, позволят узнать, насколько частыми и крупными были землетрясения в регионе. «У нас никогда не было таких знаний в истории человечества», — подчеркнул ученый.

Ранее рекордная глубина, на которой появилась подводная скважина, составляла 7033 метра ниже уровня моря. Именно на этом расстоянии от поверхности экипаж американского судна RV Glomar Challenger пробурил отверстие на дне Марианской впадины в 1978 году.