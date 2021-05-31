ТАСС: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня

Ограниченное число рейсов между Россией и Турцией после 1 июня останется прежним. Об этом ТАСС рассказали два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Эту информацию также подтвердил РБК источник в неназванной российской авиакомпании. Портал Tourprom со ссылкой на турецкие источники сообщил, что ограничения могут продлить до 15 июня. Bloomberg Turkey, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, пишет о том, что властям страны не удалось договориться с Россией об увеличении рейсов к летнему сезону.

Ожидалось, что к началу лета Россия возобновит авиасообщение с Турцией. Исключениями стали рейсы на маршруте Стамбул — Москва, совершаемые дважды в неделю. Также курсируют вывозные рейсы.