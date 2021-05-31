«Я/Мы сообщник Протасевича»: сообщение о ложном минировании школ в Беларуси сделали мемом

31 мая в белорусские школы начали массово поступать сообщения о минировании, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба местного МВД. Письма отправляет некий Павел Болеев — якобы сообщник экс-главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного ранее в Минске. В них он предупреждает о взрывах и просит винить в его действиях «только Протасевича». Он также утверждает, что с этим никак не связаны милиция и другие правоохранительные органы страны. Вот полный текст письма с сохраненными пунктуацией и орфографией автора.

Школы Заминированы. Я — сообщник Протасевича, когда прогремит взрыв, необходимо винить только Протасевича, именно он меня заставил сделать минирование. Также, взрыв никак не связан с работой милиции и иных органов республики Беларусь, я, этим сообщение, целиком и полностью отвожу вину от них. А также я полностью осознаю сущность преступления, и прошу винить, в случае наличия множества жертв лишь Протасевича и никого более.



После проверки оказалось, что информация в письме — ложная. Однако скриншот сообщения успел разлететься по соцсетям. Пользователи придумали множество мемов и шуток по этому поводу. Многие уверены, что письмо распространили белорусские силовики, чтобы подставить оппозиционного журналиста.

Кто‑то предположил, что «сообщником» Протасевича может быть бывший полицейский из Екатеринбурга, который накануне устроил стрельбу по людям из балкона своей квартиры.

Некоторые стали признаваться в том, что это они и есть тот самый аноним, ведь именно Протасевич заставил их объесться булок на ночь или поставить ученикам плохие оценки за контрольную.

Один из пользователей заявил, что «сообщник» — это его кот.

Каракал Гоша, он же «Большой русский кот Шлепа», тоже не остался в стороне.

да ваша честь вы все правильно поняли я всего лишь сообщник протасевича

в подрыве школ а также в ряде военных преступлений необходимо винить только его pic.twitter.com/mTUCsZq4Lm — dEkabr (@Deeceember) May 31, 2021

Нашлись и те, кто вступился за якобы соратника Протасевича.

Я/МЫ сообщник Протасевича — Alexander (@alex542020) May 31, 2021