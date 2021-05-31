«Я/Мы сообщник Протасевича»: сообщение о ложном минировании школ в Беларуси сделали мемом

31 мая в белорусские школы начали массово поступать сообщения о минировании, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба местного МВД. Письма отправляет некий Павел Болеев — якобы сообщник экс-главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного ранее в Минске.
В них он предупреждает о взрывах и просит винить в его действиях «только Протасевича». Он также утверждает, что с этим никак не связаны милиция и другие правоохранительные органы страны.
Вот полный текст письма с сохраненными пунктуацией и орфографией автора.
После проверки оказалось, что информация в письме — ложная. Однако скриншот сообщения успел разлететься по соцсетям. Пользователи придумали множество мемов и шуток по этому поводу. Многие уверены, что письмо распространили белорусские силовики, чтобы подставить оппозиционного журналиста.
Кто‑то предположил, что «сообщником» Протасевича может быть бывший полицейский из Екатеринбурга, который накануне устроил стрельбу по людям из балкона своей квартиры.
Некоторые стали признаваться в том, что это они и есть тот самый аноним, ведь именно Протасевич заставил их объесться булок на ночь или поставить ученикам плохие оценки за контрольную.
Один из пользователей заявил, что «сообщник» — это его кот.
Каракал Гоша, он же «Большой русский кот Шлепа», тоже не остался в стороне.
Нашлись и те, кто вступился за якобы соратника Протасевича.
23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.
На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. Сейчас они находятся в минских СИЗО.
В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. КГБ включило его в список лиц, причастных к терроризму, ему грозит длительное тюремное заключение.