Newsru.com закрылся, сиквел «Тихого места» побил кассовый рекорд и другие новости дня

Издание Newsru.com объявило о закрытии из‑за политической ситуации в стране. Сотрудники попрощались с читателями и напоследок оставили накопленный за 21 год работы новостной архив.

Сергей Минаев будет консультировать главу «Газпром-медиа» Александра Жарова по контенту и развитию диджитал-платформ. Должность главреда Esquire он сохранит.

Китайским семьям разрешили заводить троих детей. Власти опасаются, что старение населения может грозить серьезными экономическими последствиями.

По данным «Коммерсанта», «Яндекс.Такси» запустит летом прокат электросамокатов в трех российских городах. В одной только Москве собираются установить 4000–8000 двухколесных.

20-летняя модель OnlyFans решила присоединиться к тикток-челленджу, участники которого употребляют протеиновый порошок перед тренировкой. Закончилось все сердечным приступом и больничной койкой.

Опрос показал, что из‑за родительского контроля 43% подростков не делятся переживаниями, потому что боятся ссоры или недопонимания в семье. Большинство родителей уверены, что дети в интернете общаются с подозрительными людьми и что‑то скрывают.

Ульяновский автозавод представил обновленную модель «буханки», оснащенную системой климат-контроля. Правда, это будет не всем привычный УАЗ, а дом на колесах.

На рок-фестиваль в США продают билеты за 18 долларов тем, кто привит, и за 999 долларов остальным. Акция должна подтолкнуть любителей музыки к вакцинации.

Актер Джо Лара, известный по роли Тарзана в сериале 90-х, погиб в результате крушения небольшого самолета. Ему было 58 лет.

Сиквел «Тихого места» почти побил по сборам предыдущую часть и установил кассовый рекорд в США времен пандемии. За три дня кинолента собрала 48 млн долларов.

Звезда «Офиса» Дженна Фишер сказала, что сцена предложения Джима на заправке стоила шоу 250 тыс. долларов. Создатели сериала специально построили четырехполосную гоночную трассу ради 52 секунд.

Программист Денис Ширяев получил досудебную претензию от музея, владеющего правами на «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Ранее блогер сделал 4K-версию знаменитой ленты, но не учел, что общественным достоянием она станет только в 2024 году.

В начале июня электронный продюсер Mujuice выступит в Москве и Петербурге. Он презентует новый альбом «Melancholium», объединивший 13 песен о любви, смерти и неизбежности.