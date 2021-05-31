Петербургский художник создал набор Lego «Деревня дураков»

На сайте Lego Ideas, где энтузиасты со всего мира публикуют свои концепции конструкторов, «Деревня дураков» пока не появилась. Персонажами набора Бизяев предлагает сделать героев телепрограммы «Каламбур», выходившей в 1990-х годах.

Петербургский художник Артем Бизяев , ставший известным благодаря своим идеям для наборов Lego, придумал новый конструктор — «Деревню дураков». Он показал проект на своей твиттер-странице.

В юмористическом шоу обыгрывались разные клише из украинского и русского фольклора. В сценках участвовали Мужик и Баба, живущие в хате, а также их соседи — Морячок-дурачок, Медведь Миша и Пчела.

Вся обстановка «Деревни дураков», в том числе самовар в хате, подсолнухи, колодец и бутылка самогона, воспроизведены в наборе Lego от Бизяева. Планирует ли художник всерьез предлагать концепцию на Lego Ideas, неизвестно.

Ранее Бизяев показал набор с автозаком, силовиками и протестующими. На сайте Lego Ideas эта идея так и не появилась.

А вот набор «Баба-яга» уже находится на рассмотрении в компании Lego. Если проект одобрят, конструктор по мотивам славянских сказок запустят в разработку.