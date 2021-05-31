В Вирджинии собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из‑за легализации марихуаны

В американском штате Вирджиния досрочно отправили на пенсию 13 полицейских собак, обученных искать марихуану по запаху. С 1 июля в штате вступает в силу закон, разрешающий жителям хранить до одной унции марихуаны для рекреационных целей. Об этом пишет Associated Press.

В марте в Вирджинии вступил в силу закон, запрещающий проводить обыск при обнаружении запаха каннабиса, поэтому собак забрали к себе их кураторы. Отдел департамента K-9 закупает новых животных, чтобы обучить замечать только запрещенные наркотики, включая кокаин, героин и метамфетамины.

Собаки-полицейские в департаменте обучены выявлять все наркотики — вне зависимости от вида и количества, поэтому иногда получалось так, что обыск проводили незаконный. Этим пользуются наркоторговцы: помимо запрещенных веществ они перевозят с собой марихуану, чтобы в суде заявить, что собака учуяла легализованный наркотик — это значит, что полицейские провели незаконный обыск.

Не все департаменты готовы выделить 15 тыс. долларов на приобретение и обучение новых собак, из‑за чего несколько спецотделов закрылось.

В конце 2020 года ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. За это решение проголосовали 27 стран, в числе которых государства Евросоюза и США.

В 2018 году хранение и употребление марихуаны в рекреационных целях легализовали в Канаде. Премьер-министр страны понадеялся, что теперь выручку от продажи перестанут получать преступники.