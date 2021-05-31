перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
У берегов Японии пробурили самую глубокую скважину в океане. С ее помощью исследуют землетрясения 21:40
Экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете. Его повезут в СК 21:32
ТАСС: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня 21:03
В Вирджинии собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из‑за легализации марихуаны 20:28
Newsru.com закрылся, сиквел «Тихого места» побил кассовый рекорд и другие новости дня 20:21 Дайджест
Петербургский художник создал набор Lego «Деревня дураков» 20:10
garagemca/Instagram В кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты» с участием Kedr Livansky, «Интуриста» и The RIG
В кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты» с участием Kedr Livansky, «Интуриста» и The RIG 19:15
Институт Люмьер собирается судиться с российским программистом, если он не удалит 4K-фильм с поездом 18:37
На Ural Music Night выступят Slava Marlow, Игорь Бутман, Лолита и «Иванушки International» 18:22
Mujuice выступит в июне в Москве и Петербурге 18:05
«За буйки не заплывать!»: Лукашенко искупался в Черном море и сразу же стал мемом 17:57
Paramount Pictures/YouTube «Тихое место-2» собрал в прокате 48 млн долларов и побил кассовый рекорд в США времен пандемии
«Тихое место-2» собрал в прокате 48 млн долларов и побил кассовый рекорд в США времен пандемии 17:29
«Художественный» покажет «Франкофонию» Сокурова в честь юбилея режиссера 17:20
Удар молнией и похищение в ЮАР: опасные приключения на съемочной площадке 16:55
Опрос: из‑за контроля 43% подростков не делятся своими переживаниями с родителями 16:36
Лекции, воркшопы и кинопоказы: как пройдет заключительный день фестиваля восточной культуры Mawaheb 16:13
sergeiminaev/Instagram Сергей Минаев стал советником главы «Газпром-медиа» по контенту и развитию диджитал-платформ
Сергей Минаев стал советником главы «Газпром-медиа» по контенту и развитию диджитал-платформ 15:42
УАЗ впервые установил в «буханку» кондиционер. Это будет дом на колесах 15:33
Китайским семьям разрешили заводить троих детей 15:06
«Покайся, не стесняйся»: в РПЦ проверят личность тиктокера-битбоксера в образе священника 14:49
Отключить рекламу

В Вирджинии собак-полицейских досрочно отправили на пенсию из‑за легализации марихуаны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:28

В американском штате Вирджиния досрочно отправили на пенсию 13 полицейских собак, обученных искать марихуану по запаху. С 1 июля в штате вступает в силу закон, разрешающий жителям хранить до одной унции марихуаны для рекреационных целей. Об этом пишет Associated Press.

В марте в Вирджинии вступил в силу закон, запрещающий проводить обыск при обнаружении запаха каннабиса, поэтому собак забрали к себе их кураторы. Отдел департамента K-9 закупает новых животных, чтобы обучить замечать только запрещенные наркотики, включая кокаин, героин и метамфетамины.

Собаки-полицейские в департаменте обучены выявлять все наркотики — вне зависимости от вида и количества, поэтому иногда получалось так, что обыск проводили незаконный. Этим пользуются наркоторговцы: помимо запрещенных веществ они перевозят с собой марихуану, чтобы в суде заявить, что собака учуяла легализованный наркотик — это значит, что полицейские провели незаконный обыск.

Не все департаменты готовы выделить 15 тыс. долларов на приобретение и обучение новых собак, из‑за чего несколько спецотделов закрылось.

В конце 2020 года ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков. За это решение проголосовали 27 стран, в числе которых государства Евросоюза и США.

В 2018 году хранение и употребление марихуаны в рекреационных целях легализовали в Канаде. Премьер-министр страны понадеялся, что теперь выручку от продажи перестанут получать преступники.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Associated Press
ООН
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить