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В кинотеатре «Гаража» пройдет концерт «Мы на ты» с участием Kedr Livansky, «Интуриста» и The RIG

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:15

В летнем кинотеатре музея современного искусства «Гараж» 19 июня пройдет концерт «Мы на ты». На нем выступят российские музыканты с новым экспериментальными программами. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы шоу.

В концерте примут участие Kedr Livansky и Ушко, «Интурист» и «Источник», Илья Барамия из коллектива «Аигел» и Koyil, «Директор Всего» и The RIG. Артисты объединятся в пары и представят совместные звуковые перформансы при поддержке Института музыкальных инициатив.

Концерт будет приурочен к выставке «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена», посвященной локдауну, пандемии COVID-19 и текущему состоянию мира. В экспозицию вошли работы 33 художников и творческих групп.

Выставка продлится в «Гараже» до 1 августа. Ее посещение, как утверждают в музее, похоже на прохождения компьютерной игры благодаря архитектурной концепции, разработанной бюро «Новое».

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