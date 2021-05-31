Mujuice выступит в июне в Москве и Петербурге

Электронный продюсер Mujuice даст концерты в Москве и Петербурге в начале июня. Петербургский пройдет 4-го числа в клубе «Морзе», московский — на следующий день в «Известия Hall».

Музыкант презентует свой новый альбом «Melancholium», объединивший 13 меланхоличных песен о любви, смерти и неизбежности. Начало выступлений в 20.00, билеты — на «Афише» (раз, два).

«Melancholium» вышел 5 марта и замкнул трилогию песенных альбомов артиста. Первый из них — «Downshifting» — появился в далеком 2011 году, а спустя еще пять лет был выпущен «Amore e morte», в одном из треков которого к Mujuice присоединилась Земфира.