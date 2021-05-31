Институт Люмьер собирается судиться с российским программистом, если он не удалит 4K-фильм с поездом

Институт Люмьер, владеющий правами на классический фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», пригрозил российскому программисту Денису Ширяеву иском в суд, если он не удалит из ютьюба переведенную в 4K-разрешение ленту. На ответ организация предоставила 7 дней, рассказал Ширяев в своем телеграм-канале.
4K-версию «Прибытия поезда» Ширяев выложил на своем ютьюб-канале чуть больше года назад — за это время видео посмотрели почти 4,7 млн раз. Первое письмо Институт направил компании программиста Neural.love, хотя она, по его словам, к ролику никакого отношения не имеет. Суть досудебной претензии заключается в том, что лента еще не стала общественным достоянием — это случится в 2024 году.
Согласно европейским законам, у произведения есть 70 лет после смерти его создателя, прежде чем оно станет общественным достоянием. Луи Люмьер умер в 1948 году, Огюст — в 1954, поэтому фильм станет собственностью общества через 3 года.
Сначала YouTube удалил видео и дал каналу страйк, но после жалобы в администрацию сервис его восстановил. Адвокат Ширяева из Франции пояснил Институту и YouTube, что с момента смерти Луи уже прошло 70 лет, программист не зарабатывал с ролика, а его компания была создана уже после публикации. Он также предложил организации различные места в видео, где она могла бы разместить важную для них информацию — «они отказались от любых вариантов и их интересует только удаление».
В этот раз Ширяев не будет бороться за права ролика из‑за загруженности другими проектами и опасениями за Neural.love. Однако удалять 4K-видео блогер не собирается — вместо этого он его скроет, а в 2024 году вернет обратно. «Если уж в 2024 будет суд, то так тому и быть, я сделал все что мог», — заключил он.
Видео станет недоступно около полуночи с 31 мая на 1 июня.