Институт Люмьер собирается судиться с российским программистом, если он не удалит 4K-фильм с поездом

Институт Люмьер, владеющий правами на классический фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», пригрозил российскому программисту Денису Ширяеву иском в суд, если он не удалит из ютьюба переведенную в 4K-разрешение ленту. На ответ организация предоставила 7 дней, рассказал Ширяев в своем телеграм-канале. 4K-версию «Прибытия поезда» Ширяев выложил на своем ютьюб-канале чуть больше года назад — за это время видео посмотрели почти 4,7 млн раз. Первое письмо Институт направил компании программиста Neural.love, хотя она, по его словам, к ролику никакого отношения не имеет. Суть досудебной претензии заключается в том, что лента еще не стала общественным достоянием — это случится в 2024 году.

Согласно европейским законам, у произведения есть 70 лет после смерти его создателя, прежде чем оно станет общественным достоянием. Луи Люмьер умер в 1948 году, Огюст — в 1954, поэтому фильм станет собственностью общества через 3 года. Сначала YouTube удалил видео и дал каналу страйк, но после жалобы в администрацию сервис его восстановил. Адвокат Ширяева из Франции пояснил Институту и YouTube, что с момента смерти Луи уже прошло 70 лет, программист не зарабатывал с ролика, а его компания была создана уже после публикации. Он также предложил организации различные места в видео, где она могла бы разместить важную для них информацию — «они отказались от любых вариантов и их интересует только удаление».

Мне грустно осознавать, что интеллектуальное право сейчас так странно устроено, что видео входящее в топ-10 первых снятых видео на этой планете все еще пытается кто‑то коммерциализировать. До этого времени я всегда шел на встречу Институту Люмьер, всегда учитывал их интересы и предлагал разные варианты решения этого конфликта, и я сделаю это еще раз — но в последний раз, от нежелания сейчас морально заниматься этим судом, от того что не готов сейчас к финансовым рискам. Денис Ширяев