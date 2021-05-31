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«Тихое место-2» собрал в прокате 48 млн долларов и побил кассовый рекорд в США времен пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 17:29

За первые три дня после премьеры фильм ужасов «Тихое место-2» принес американским прокатчикам 48 млн долларов. Он стал самым кассовым фильмом в США с начала пандемии.

По мнению экспертов, «Тихое место-2» должен был заработать около 40 млн долларов за выходные, учитывая количество кинотеатров по всей стране, которые все еще закрыты или работают с ограничениями. Но сборы киноленты почти превзошли сумму в 50 млн долларов, которую в премьерный уик-энд заработал оригинальный фильм. За все время проката «Тихое место» собрал по всему миру 340 млн долларов.

Бюджет сиквела значительно превосходит стоимость первой части — 61 млн долларов против 17 млн. Премьера «Тихого места-2» изначально планировалась на март прошлого года, но Paramount Pictures решила не рисковать кассовыми сборами и выпустила его позже.

Первая часть «Тихого места» вышла в 2018 году. Ее, как и ее сиквел, снял режиссер и актер Джон Красински. По оценкам Variety, кассовые сборы «Тихого места-2» вырастут примерно до 58 млн долларов после празднования Дня памяти в США.

Поклонники в ближайшее время смогут посмотреть сиквел дома. После 45 дней проката «Тихое место-2» отправится в подписку Paramount+, которая доступна в России пользователям Okko.

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