«Художественный» покажет «Франкофонию» Сокурова в честь юбилея режиссера

14 июня, в 19.00, кинотеатр «Художественный» проведет показ последнего по времени художественного фильма Александра Сокурова «Франкофония». Сеанс, для которого Сокуров записал видеообращение для зрителей, приурочен 70-летию режиссера. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Действие фильма происходит в прошлом и настоящем. В 1940 году директор Лувра Жак Жожар и офицер гитлеровской оккупационной армии, граф Франц фон Вольф-Меттерних, из врагов превращаются в единомышленников, чтобы спасти шедевры мирового искусства в военное время. В современности Сокуров общается по интернету с капитаном грузового корабля, везущего музейные экспонаты в момент бури. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году.

«Французы, посмотревшие „Франкофонию“, говорили, что гордятся своей страной — то же чувство испытывают и русские после показа „Русского ковчега“. Русский европеец Сокуров каким‑то ему одному известным образом входит в менталитет других культур, неустанно говорит о том, что на уровне культур непонимания и вражды не существует», — сказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

«Франкофония» вошла в репертуар избранных прокатных релизов и спецпоказов кинотеатра. Большинство картин программы крутятся на языке оригинала с русскими субтитрами. Купить билет можно здесь.