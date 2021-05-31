«За буйки не заплывать!»: Лукашенко искупался в Черном море и сразу же стал мемом

Владимир Путин и Александр Лукашенко в конце прошлой недели провели двухдневную встречу в Сочи. Первый день был посвящен официальным переговорам, второй прошел в неформальной обстановке. Лукашенко сопровождал его сын Николай.
Президенты прогулялись на яхте по Черному морю, понаблюдали за дельфинами и сделали фото за обеденным столом. А еще Лукашенко принял предложение Путина и искупался в Черном море.
30 мая телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал снимок с белорусским президентом, отметив, что Лукашенко зашел в воду при температуре +16 градусов.
Фотография моментально разлетелась по сети и стала мемом. Пользователи твиттера начали придумывать смешные подписи к ней, делать фотожабы и всячески развлекаться.
Были и другие шутки о встрече президентов. Пользователи вспомнили «Титаник», мем про кошку с грустными глазами, которая предлагает плюшки, песню Трофима и многое другое.