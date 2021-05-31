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Лекции, воркшопы и кинопоказы: как пройдет заключительный день фестиваля восточной культуры Mawaheb

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

Организаторы музыкального фестиваля культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb раскрыли «Афише Daily» программу его последнего дня. Он пройдет в петербургской Новой Голландии 6 июня.

Помимо музыкальной программы, в лектории фестиваля состоится образовательный шоукейс Easteast Educational Program. Кураторами выступят музыкальный этнограф Бен Уилер (лейбл Mountain of Tongues) и Булат Халилов (лейбл Ored Recordings). В программе — лекции и панельные дискуссии, воркшопы и показы документальных фильмов о региональных музыкальных традициях и стратегиях их сохранения.

14.00–19.30 Лекции и дискуссии

14.00–15.30 «Открывая музыку Катара»: лекция-перформанс

Файсал Ибрахим аль-Тамими (исследователь в области традиционного искусства Катара) расскажет о традиционной музыке региона и опыте работы с местными фольклорными ансамблями. Дополнением станет выступление катарских исполнителей.

16.00–17.30 Панельная дискуссия «Новые подходы к работе с музыкальным наследием: полевые и архивные записи в неожиданных контекстах»

Мероприятие посвящено современным методам сохранения и популяризации традиционной музыки. Участники — Flee Project (платформа для традиционной и локальной музыки), Ored Recordings (этнографический лейбл из Нальчика), Иэн Нагоски (основатель лейбла Canary Records, издающий и изучающий архивные записи неанглоязычных диаспор США).

18.00–19.30 Практический воркшоп «Новые контексты и подходы к этнографии», посвященный «панк-этнографии» и неакадемическим подходам к традиционной и локальной музыке

Основатели лейбла Ored Recordings проведут импровизированную экспедицию и запишут музыку сирийских черкесов в исполнении гармониста Алана Шеуджена. А еще на практике покажут технические особенности полевой записи и работы с молодыми носителями традиции в современных условиях.

20.00–23.00 Кинопоказы

20.00–20.20 «Planet Malek»

Фильм расскажет о жизни композитора Ахмеда Малека, которого называют Эннио Морриконе Алжира. Он написал музыку к более чем 200 фильмам, среди которых знаковые картины алжирской новой волны 1970-х и 1980-х годов. Для съемок Палома Коломбе, диджей, диггер и режиссер-документалист, отправилась в Алжир, чтобы встретиться с дочерью Малека, его друзьями и бывшими коллегами.

20.20–21.00 Q&A-сессия с режиссерами фильма «Planet Malek»

21.00–22.00 «Oulaya’s Wedding»

Документальная картина Хишама Майета, Сайруса Муссави и Бриттани Ньюджент рисует портрет семьи свадебных музыкантов, их друзей и окружающих их отщепенцев, которые выдают замуж старшую дочь. Фильм о теплоте, юморе и принадлежности через музыку в этом отдаленном и забытом регионе.

Oulaya's Wedding - Trailer (2017) from Cyrus Moussavi on Vimeo.

22.00–23.00 «Gitara»

Фильм, созданный лейблом Mountains of Tongues, исследует влияние западного инструмента на локальную музыку и сообщества.

Вход на все мероприятия свободный. Узнать подробнее о программе фестиваля и зарегистрироваться на образовательные шоукейсы можно здесь.

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