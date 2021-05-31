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Опрос: из‑за контроля 43% подростков не делятся своими переживаниями с родителями

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:36

«ВКонтакте» и телеканал «Пятница!» при помощи ResearchMe провели исследование на тему личных границ подростков. По результатам опроса выяснилось, что 43% подростков в возрасте от 14 до 18 лет не делятся своими переживаниями с родителями, потому что вторые пытаются контролировать их жизнь. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы опроса.

29% респондентов, опрошенных в соцсети, отметили рост конфликтов из‑за родительского контроля за поведением ребенка в интернете. Однако почти половина участников исследования считает отношения с родителями хорошими, несмотря на редкие споры.

В опросе приняли участие и родители. Примерно три четверти из них беспокоятся, что дети могут контактировать с подозрительными людьми, а 44% уверены, ребенок от них что‑то скрывает. 82% подростков не видит в этом угрозы, а 35% ничего не скрывают. Объектом сокрытия чаще всего бывают чувства или эмоции: 47% боятся ссоры и осуждения, 44% избегают непонимания.

Девушек родители контролируют больше, чем парней, и они относятся к этому негативно. Скрывают они зачастую свое настроение, юноши же не склонны делится своей успеваемостью в учебе.

«Невозможно научить ребенка и подростка защищать собственные границы, если все время их нарушать. Личное пространство должно быть у каждого человека, и ребенок не исключение. Это совершенно не значит, что нужно пустить все на самотек и вообще не интересоваться жизнью ребенка», — сказала директор фонда «Шалаш» Лиля Брайнис.

Благотворительный фонд подготовил материалы для мини-приложения «Что скрывает ваш ребенок?», помогающего наладить доверительные отношения родителей и детей. Сервис объединил тесты для родителей и статьи, которые подскажут, на что действительно стоит обращать внимание при общении.

Проект подготовили к выходу сериала «Первые ласточки». Он покажет историю расследования самоубийства школьницы, которое начинают ее одноклассники. В процессе они раскрывают тайны личной жизни друг друга.

В апреле онлайн-школа «Фоксфорд» провела опрос среди учеников 5–9-х классов. Согласно его результатам, 39% подростков, подвергавшихся кибербуллингу, не рассказывали о своем опыте взрослым. Они боятся, что их пристыдят.

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