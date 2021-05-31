Сергей Минаев стал советником главы «Газпром-медиа» по контенту и развитию диджитал-платформ

Главред Esquire Сергей Минаев занял пост советника гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Александра Жарова. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Выхожу советником А.А.Жарова по контенту и развитию диджитал-платформ ГПМХ. Круг полномочий предельно прост: советник — это тот, кто дает советы, когда их просят», — написал журналист.

Должность главного редактора Esquire он покидать не будет.

Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа» в марте 2020 года. До этого он более семи лет руководил Роскомнадзором. За время его руководства в России начал действовать запрет на мат в СМИ, кинотеатрах, театральных постановках и на концертах. При нем Роскомнадзор начал кампанию по блокировке Telegram, которая не увенчалась успехом, а также получил возможность блокировать сайты без решения суда.