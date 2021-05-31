Китайским семьям разрешили заводить троих детей

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

Решение принято на заседании политбюро ЦК компартии и нацелено на улучшение демографии. Власти опасаются, что старение населения может грозить долгосрочными экономическими последствиями.

С середины 1970-х годов в Китае проводилась жесткая политика ограничения рождаемости — семьям, за небольшими исключениями, разрешено было иметь лишь одного ребенка. В противном случае родителей ждали крупные штрафы и санкции. Нарушителей могли даже уволить с госслужбы и исключить из партии.

В 2015 году китайским парам позволили заводить второго ребенка. Однако рождаемость продолжила падать: согласно переписи населения 2020 года, в стране за год родилось 12 млн детей — это минимум за последние 60 лет. По официальным данным, в 2020-м население Китая составляло 1,4 млрд человек — с 2010-го оно увеличилось на 5,6%.