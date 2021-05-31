УАЗ впервые установил в «буханку» кондиционер. Это будет дом на колесах

Во внедорожный кемпер «Байкал» на базе «УАЗ-425», более известного как «буханка», встроили кондиционер. Новая модификация заявляется как дом на колесах, передает Autonews со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.

Из пресс-релиза следует, что салон и жилой отсек «Байкала» оснащен системой климат-контроля. Кроме этого, модель укомплектовали несколькими спальными местами, кухней, диваном и шкафом для личных вещей.