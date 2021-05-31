По ее словам, пользователи смогут выбрать четыре варианта эмодзи: «ура», «хм», «грустно», «ха-ха». Правда, «ура» и «грустно» сейчас отображаются как обычные сердечки. Когда они станут доступны, пока не сообщается.

Год назад Вонг предсказывала, что реакции появятся рядом с кнопками «ретвитнуть» и «цитировать». Однако сейчас исследовательница считает, что они будут оформлены в стиле Facebook. Первые эмодзи-реакции были введены Facebook более четырех лет назад. С тер пор они появились и у других платформ, включая LinkedIn. В Twitter, по данным Вонг, варианты эмодзи-реакций «грустно» и «ха-ха» будут такие же, как и в Facebook, а «хм» и «ура» — собственные.

Планы Twitter добавить реакции не сюрприз, ведь компания занимается их разработкой не первый год. В марте TechCrunch сообщил, что соцсеть опрашивает пользователей о возможности добавления реакций. Тогда компания предложила набор смайликов — сердце (нравится), смеющееся лицо со слезами (смешно), думающее лицо (интересно) и плачущее лицо (грустно).

Неделю назад Twitter начал тестировать платную подписку Twitter Blue. Она будет стоить 269 рублей и позволит выбирать цвет иконки приложения и отменять отправленные твиты.