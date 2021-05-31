«Покайся, не стесняйся»: в РПЦ проверят личность тиктокера-битбоксера в образе священника

В РПЦ проверят личность мужчины-«священника», выложившего в тикток видео с исполнением битбокса и строчками «Покайся, покайся, не стесняйся, кайся». Об этом «Говорит Москва» сообщил зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он заявил, что ознакомился с видео, а в религиозной организации пытаются установить его личность. Принадлежность к церкви автора ролика, предлагающего покаяться, пока не доказана.