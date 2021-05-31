У модели OnlyFans случился сердечный приступ после участия в тикток-челлендже

20-летняя модель OnlyFans Бриатни Портильо перенесла сердечный приступ после участия в челлендже Dry Scooping («Сухой черпак») для тиктока, сообщает Daily Dot.

Участники Dry Scooping употребляют ложку протеинового порошка перед тренировкой. Считается, что это повышает бодрость и делает занятие более эффективным.

Портильо после употребления протеинового порошка почувствовала тяжесть в груди и легкую боль. Девушка подумала, что это может быть паническая атака, и не придала симптомам значения. Спустя время боль в груди утихла, но появились новые проявления — тошнота и головокружение.

«Я сильно вспотела и промокла, несмотря на то что была в бикини. Потом боль в груди вернулась, и на этот раз сильнее. Боль перешла на спину и левую руку, моя левая рука немного обмякла. Я знала, что это симптомы сердечного приступа», — сказала Портильо в интервью DailyStar.

Прибывшая на место скорая помощь подтвердила, что у девушки сердечный приступ с небольшими повреждениями сердца. Врачи разрешили ей вернуться к тренировкам через три-четыре недели и посоветовали тщательно смешивать протеиновый порошок с водой перед употреблением.

«Я просто хочу, чтобы люди были осторожны с тем, что они потребляют. То, что вы видите это в интернете, даже если это предназначено для фитнеса, не означает, что это безопасно. Быть молодым — не значит быть непобедимым», — добавила Портильо.