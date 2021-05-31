Издание Newsru.com объявило о закрытии из‑за политической ситуации в стране

Издание Newsru.com объявило о закрытии после 21 года работы.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — сказано в обращении на сайте издания.

Его авторы отмечают, что после 2014 года материалы Newsru.com стали отличаться от тех, что предпочитают государственные ресурсы, крупные рекламодатели ушли, а оставшиеся «начали особенно опасаться» уже в этом году.

Издание попрощалось с читателями и напоследок оставило открытым архив с 1 млн 172 тыс. новостей, написанными за 21 год работы. «Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы», — добавили они.

Изначально сайт был открыт как интернет-портал телевизионных новостей «НТВ.ру» в 2000 году. После того как телеканал НТВ вошел в состав ОАО «Газпром-медиа», сайт перестал быть подразделением компании, но остался под контролем прежнего собственника Владимира Гусинского. В 2001 году издание получило название и доменное имя ntvru.com. В октябре 2002 года сайт сменил доменное имя на newsru.com, а оригинальный домен ntv.ru был передан телекомпании по взаимной договоренности.