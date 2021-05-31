В России выявили 8475 новых случаев коронавируса

В России выявили 8475 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 1219 заражений меньше, чем вчера.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 071 917. За последние сутки вылечились 6715 человек, за все время — 4 684 585. За сутки умерли 339 заболевших, за весь период — 121 501.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 170,3 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (28 млн). За ними идут Бразилия (16,5 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).