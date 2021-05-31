«Коммерсант»: «Яндекс.Такси» запустит летом прокат электросамокатов в трех российских городах

«Яндекс.Такси» запустит летом сервис аренды электросамокатов в Москве, Петербурге и Казани. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке кикшеринга. В «Яндексе» от комментариев отказались.

По словам собеседников издания, в Москве компания намерена установить 4-8 тыс. самокатов Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi). Услуга будет встроена в приложения «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Пользователи смогут строить маршруты, которые будут включать такси, каршеринг и самокат.

По мнению аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, «Яндекс» сможет быстро выйти на положительную рентабельность сервиса, если крупные игроки не развернут ценовые войны. Если же лидеры начнут демпинговать, отмечает основатель YouDrive Борис Голиков, это вынудит небольших участников рынка либо консолидироваться, либо уходить в минус до определенного момента.

О планах «Яндекса» запустить прокат электросамокатов TJ со ссылкой на источники писал еще в апреле 2019 года. Сейчас лидерами на московском рынке кикшеринга являются Urent и Whoosh. По данным компаний, Whoosh работает в 17 городах, а в его парке 30 тыс. самокатов, из которых 7 тыс. в Москве. Urent сдает в аренду примерно 40 тыс. электросамокатов в более чем 40 городах.