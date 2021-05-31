В авиакатастрофе погиб актер Джо Лара. Он сыграл Тарзана в сериале 90-х

В результате крушения небольшого самолета в США, штат Теннесси, погиб актер Джозеф Лара, известный по главной роли в сериале «Тарзан: история приключений». Жертвами авиакатастрофы стали все семь человек на борту, включая жену Лары Гвен, пишет The Tennessean со ссылкой на заявление властей.

Самолет Cessna C501 рухнул в озеро Перси Прист незадолго после взлета. Причины аварии пока неизвестны. Джозефу Лара было 58 лет.

По данным Федерального управления гражданской авиации, никто из тех, кто находился в самолете, не имел права им управлять. Джо Лара ранее получал лицензию пилота, но с 2017 года не предоставлял свои медицинские данные.

Сериал «Тарзан: История приключений» выходил с 1996 по 2000 год. Помимо него Лара сыграл в двух полнометражных фильмов про Тарзана — «Тарзан на Манхэттене» (1989) и «Тарзан: Героические приключения» (1996), а также в сериалах «Конан» (1997–1998) и «Спасатели Малибу» (1989–2001).