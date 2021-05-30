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Domestos назвал победителей конкурса худших туалетов в школах России. Они получат бесплатный ремонт

Виктория Шанина
Сегодня в 21:06

Domestos подвел итоги своего конкурса «Школьная программа 2021», в котором соревнуются худшие туалеты в учебных заведениях России. Победителям компания бесплатно отремонтирует туалеты, другие 150 учреждений получат годовой запас моющих средств.

В этот раз в самом плачевном состоянии оказались туалеты школы № 1 в Гусь-Хрустальном, № 19 в Междуреченске, № 103 Советского района Волгограда, № 6 в Нефтекамске, лицей № 44 в Чебоксарах и сельской школы в станице Елизаветинская.

«Не всегда хватает средств, чтобы что‑то отремонтировать в каком‑то европейском стиле, поэтому и участвуем в таких конкурсах», — рассказала она директор школы Гуся-Хрустального Валентина Болтунова.

Впервые Domestos запустил конкурс в 2019 году, и успел отремонтировать туалеты уже в нескольких школах. Изначально было лишь три победителя, но с этого года их число увеличилось.

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