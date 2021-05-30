Пьяный мужчина в Екатеринбурге открыл стрельбу по прохожим. Он ранил росгвардейца и девочку

В Екатеринбурга пьяный мужчина открыл стрельбу по людям из балкона своей квартиры. Ранены сотрудник Росгвардии и девочка, пишет местный новостной портал E1.ru.

Ребенку пуля попала в живот. По информации РИА «Новости», девочку госпитолизировали, сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние раненого мужчины средней степени тяжести.

Стрелявший мужчина стоял голый по торс и кричал: «требую отменить гомосексуализм!». Перед происшествием он отправил своим знакомым сообщение с текстом: «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

Телеканал «Дождь» сообщает, что на место приехала полиция, дом оцеплен. Стрелок забаррикадировался в квартире и пока не задержан.