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Google обвинили в собре данных пользователей даже после отключения функции слежения

Виктория Шанина
Сегодня в 20:01

Google уличили в сборе данных о местоположении пользователей даже при отключенной функции геопозиции. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на судебные материалы по иску генерального прокурора штата Аризона Марка Брновича от мая 2020 года.

Компания усложнила поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов, которые работают на Android. Также руководство Google оказывала давление на некоторых производителей смартфонов, чтобы те скрыли настройки геолокации от пользователей.

Представители корпорации заявили, что Google и его услуги пытаюся скомпрометировать конкуренты, и делают для этого все возможное. В том числе, пишут подобные иски.

В апреле 2021 года ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube. Ведомство уточнило, что блокировки видео и аккаунтов на хостинге «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

24 мая РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенную информацию в течение суток. По словам ведомства, Google не блокирует от 20 до 30% ссылок на такой контент, а на YouTube доступно около 5000 запрещенных материалов, 3500 из которых содержат призывы к экстремизму.

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