В Париже опубликовали письма Антуана де Сент-Экзюпери, посвященные его музе

Издательский дом «Галлимар» в Париже опубликовал письма Антуана де Сент-Экзюпери из переписки с художницей Консуэло Сунсин-Сандовал. Такое решение было в честь 75-й годовщины выхода «Маленького принца», пишет ТАСС.

Сунсин-Сандовал была женой и музой писателя. По некоторым данным, идея сказки родилась у Антуана де Сент-Экзюпери именно во время их переписки. Всего было опубликовано 170 писем, к некоторым из которых есть иллюстрации.

4«Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки — удержать, и в итоге им овладела грусть», — цитирует издательство одно из писем.

Ранее Национальная библиотека Израиля оцифровала и разместила в открытом доступе рукописи, письма и рисунки Франца Кафки. В коллекцию попали три черновика «Свадебных приготовлений в деревне», записная книжка с практикой иврита, путевые дневники и другие документы.