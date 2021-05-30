Лучше посмотреть: пользователи вспомнили случаи, когда книги оказались хуже снятых по ним фильмам

Каждый когда‑нибудь слышал или читал комментарии, что фильм, снятый по мотивам книги, получился хуже оригинала. Иногда это так и бывает, но есть и противоположные случаи, когда книга уступает экранизации.
Пользователь Valor2S перевернул игру, задав на Reddit вопрос «Какой фильм был лучше книги и почему?». Оказалось, из таких примеров-перевертышей можно составить длинный список и сэкономить себе время. Собрали самые интересные и неожиданные комментарии.
«Челюсти», реж. Стивен Спилберг
«Потому что герои в романе — ужасные люди. В отличие от книги, где охотники за акулой могут каждый вечер просто возвращаться домой, фильм передает все напряжение»
«Стивен Спилберг сказал, что во время прочтения романа он заметил, что сопереживает акуле, потому что человеческие персонажи далеки от реальных людей. Фильм избавился от ненужных сюжетных линий — например, про связь мэра и мафии и интрижку между Эллен Броуди и Хупером».
«Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел
«Мне понравился фильм — и я решил прочитать книгу. В итоге дочитал я ее с трудом (плюс я ненавижу чтение): Энди в книге настолько не похожа на свою киношную что версию, что невольно задаешься вопросом, как ее вообще не уволили, откуда у нее могут появиться друзья или парень. Весь текст она ноет. Радует, что из этого получился замечательный фильм с безупречной Мерил Стрип».
— aser2323
«Побег из Шоушенка», реж. Фрэнк Дарабонт
«Это одна из частей новеллы Стивена Кинга. Рассказ про заключенных очень короткий, хоть и написан хорошо. Мне просто кажется, что именно фильм передал настоящий дух истории и придал героям некоторую глубину. К тому же, там отличная игра актеров».
«Молчание ягнят», реж. Джонатан Демми
«Создатели фильма была абсолютно правы, когда решили не снимать большую часть книги. Временами она невероятно затянута. Автор будто чувствует необходимость описывать все до чертиков, и читать это становится утомительно».
«Шрек», реж. Эндрю Адамсон и Вики Дженсон
«Они взяли книгу из 36 страниц и превратили ее в величайший фильм всех времен».
«Крупная рыба», реж. Тим Бертон
«Фильм исследует удивительный мир возмутительных историй отца, в то время как в книге нет всех этих щедрых плодов воображения. Там всего лишь горький рассказ избалованного ребенка, который думал, что его отец недостаточно любил его».
«Пятьдесят оттенков серого», реж. Сэм Тейлор-Джонсон
«Оба совершенно ужасные, но фильм все-таки лучше книги как минимум потому, что не приходится выслушивать внутренние монологи главной героини. Они состоят из „О боже“, „Моя внутренняя богиня сделала сальто“ и подобных изречений».
«Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино
«Фильм прекрасно работает с магией тишины, а в книге вы все время натыкаетесь на мысли 17-летнего юноши. Это безумие. Все, на что зритель может полагаться в картине, это игра Шаламе — только с ее помощью можно понять, что творится в его голове».
— jrzguy
«Американский психопат», реж. Мэри Харрон
«Фильм прекрасно показал все сумасшествие Патрика Бейтмана и сделал это в меру. В книге же есть отрывки, которые почти заставили меня отложить ее и перестать читать, просто это слишком. Единица величины шока».
— xArbilx
«Морской бой», реж. Питер Берг
«Книга была просто набором правил».