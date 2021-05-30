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Лучше посмотреть: пользователи вспомнили случаи, когда книги оказались хуже снятых по ним фильмам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:12

Каждый когда‑нибудь слышал или читал комментарии, что фильм, снятый по мотивам книги, получился хуже оригинала. Иногда это так и бывает, но есть и противоположные случаи, когда книга уступает экранизации.

Пользователь Valor2S перевернул игру, задав на Reddit вопрос «Какой фильм был лучше книги и почему?». Оказалось, из таких примеров-перевертышей можно составить длинный список и сэкономить себе время. Собрали самые интересные и неожиданные комментарии.

«Челюсти», реж. Стивен Спилберг

© кадр из фильма

«Потому что герои в романе — ужасные люди. В отличие от книги, где охотники за акулой могут каждый вечер просто возвращаться домой, фильм передает все напряжение»

— MysteryGirlWhite

«Стивен Спилберг сказал, что во время прочтения романа он заметил, что сопереживает акуле, потому что человеческие персонажи далеки от реальных людей. Фильм избавился от ненужных сюжетных линий — например, про связь мэра и мафии и интрижку между Эллен Броуди и Хупером».

— Podlubnyi

«Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел

© кадр из фильма

«Мне понравился фильм — и я решил прочитать книгу. В итоге дочитал я ее с трудом (плюс я ненавижу чтение): Энди в книге настолько не похожа на свою киношную что версию, что невольно задаешься вопросом, как ее вообще не уволили, откуда у нее могут появиться друзья или парень. Весь текст она ноет. Радует, что из этого получился замечательный фильм с безупречной Мерил Стрип».

— aser2323

«Побег из Шоушенка», реж. Фрэнк Дарабонт

© кадр из фильма

«Это одна из частей новеллы Стивена Кинга. Рассказ про заключенных очень короткий, хоть и написан хорошо. Мне просто кажется, что именно фильм передал настоящий дух истории и придал героям некоторую глубину. К тому же, там отличная игра актеров».

— jonny walkman

«Молчание ягнят», реж. Джонатан Демми

© кадр из фильма

«Создатели фильма была абсолютно правы, когда решили не снимать большую часть книги. Временами она невероятно затянута. Автор будто чувствует необходимость описывать все до чертиков, и читать это становится утомительно».

— dcbluestar

«Шрек», реж. Эндрю Адамсон и Вики Дженсон

© кадр из мультфильма

«Они взяли книгу из 36 страниц и превратили ее в величайший фильм всех времен».

— krakrocks

«Крупная рыба», реж. Тим Бертон

© кадр из фильма

«Фильм исследует удивительный мир возмутительных историй отца, в то время как в книге нет всех этих щедрых плодов воображения. Там всего лишь горький рассказ избалованного ребенка, который думал, что его отец недостаточно любил его».

— cavaliereternally

«Пятьдесят оттенков серого», реж. Сэм Тейлор-Джонсон

© кадр из фильма

«Оба совершенно ужасные, но фильм все-таки лучше книги как минимум потому, что не приходится выслушивать внутренние монологи главной героини. Они состоят из „О боже“, „Моя внутренняя богиня сделала сальто“ и подобных изречений».

— Sarcastic-Me

«Зови меня своим именем», реж. Лука Гуаданьино

© кадр из фильма

«Фильм прекрасно работает с магией тишины, а в книге вы все время натыкаетесь на мысли 17-летнего юноши. Это безумие. Все, на что зритель может полагаться в картине, это игра Шаламе — только с ее помощью можно понять, что творится в его голове».

— jrzguy

«Американский психопат», реж. Мэри Харрон

© кадр из фильма

«Фильм прекрасно показал все сумасшествие Патрика Бейтмана и сделал это в меру. В книге же есть отрывки, которые почти заставили меня отложить ее и перестать читать, просто это слишком. Единица величины шока».

— xArbilx

«Морской бой», реж. Питер Берг

© кадр из фильма

«Книга была просто набором правил».

— GulliverJoe

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