В России выявили 9694 новых случая коронавируса

В России выявили 9694 случая коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 405 заражений больше, чем вчера .

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 063 442. За последние сутки вылечились 7386 человек, за все время — 4 677 870. За сутки умерли 355 заболевших, за весь период — 121 162.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 169,9 млн человек, 3,5 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,2 млн), на втором — Индия (27,8 млн). За ними идут Бразилия (16,4 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,2 млн).