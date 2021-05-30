Чиновников в Туркменистане обязали обрить головы в знак траура по умершему отцу президента

В Туркменистане чиновникам приказали обрить головы и носить национальные тюбетейки, пока не закончатся 40 дней со дня смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова. «Радио Азатлык» уточняет, что распоряжение касается и руководителей частных фирм.

Отец президента, Мяликгула Бердымухамедов, скончался 18 мая в возрасте 88 лет. Сын Гурбангулы появился на публике спустя неделю в тяхье (национальный головной убор) и на черном автомобиле, хотя сам же запретил такой цвет на машинах.

Издание отмечает, что в Лебапском велаяте работницам бюджетных организаций, включая школы, также велели носить шали с черными узорами в знак траура. Их предупредили, что, «если они попадутся на глаза сотрудников МНБ (Министерство национальной безопасности — прим. ред.) без тахья, их сразу уволят с работы».

Глава Туркменистана известен своими неординарными публичными появлениями. В 2018 году Бердымухамедов собрал раллийный внедорожник по собственным чертежам, в 2019-м он вместе со своим внуком зачитал рэп про своего любимого коня, а в 2020-м — сыграл диджей-сет на новогоднем корпоративе.