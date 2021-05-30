Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с сезонным обострением и майскими праздниками

Мэр Москвы Сергей Собянин связал прирост заболевших коронавирусом в столице весенним эпидемиологическим сезоном, начавшимся в майские праздники. Его заявление приводит РИА «Новости».

По его словам, весной традиционно наблюдается рост «вообще любых простудных заболеваний», но теперь к ним добавился COVID-19. «После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней — пришли со всем этим», — сказал он.

Собянин добавил, что за последнюю неделю число заразившихся и госпитализированных снизилось. Однако уровень заболеваемости коронавирусом остается все еще высоким, поэтому надо «не забываться».