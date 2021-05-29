Россия перечислит Беларуси 500 млн долларов

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о втором транше в размере 500 млн долларов из российского кредита в 1,5 млрд долларов. Главы государств пришли к соглашению на второй день переговоров в Сочи, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что второй транш Беларусь получит до конца июня. Его предоставление было согласовано еще до инцидента с рейсом Ryanair. Вопрос о единой валюте России и Беларуси не поднимался, как и вопрос о дополнительной помощи сверх предоставленного кредита.

Кроме этого, президенты затронули теме реакции европейских политиков на задержание экс-главы Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, пишет «Дождь». В неофициальном телеграм-канале пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» появилась информация об открытии новых рейсов государственной авиакомпании «Белавиа» российские города.

Встреча Путина и Лукашенко длилась более пяти часов. В их планах было обсудить взаимную интеграцию в рамках Союзного государства и запуск первого энергоблока БелАЭС. Лукашенко также отметил, что привез документы, которые поясняют ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.