перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия перечислит Беларуси 500 млн долларов 20:26
В РПЦ предложили наделить эмбрионы правами человека на законодательном уровне 19:59
Индонезия отправит госслужащих на удаленку на Бали, чтобы поддержать туризм на острове 19:02
Триллионные долги россиян, пятичасовая встреча Путина и Лукашенко и другие новости дня 18:37 Дайджест
«Приключения Паддингтона-2» потеряли звание лучшего фильма в истории из‑за одного негативного отзыва 17:01
HBO выпустил первый трейлер нового поколения «Сплетницы» 16:53
В Петербурге задержали мужчину, который пытался вывезти украшения на 4 млн рублей под видом тортов 16:05
imanzhann/Instagram Скриптонит записал трек с сэмплом самого себя
Скриптонит записал трек с сэмплом самого себя 16:04
В Москве открылся новый железнодорожный вокзал Восточный 15:14
Стивен Сигал вступил в «Справедливую Россию» и разработал первый законопроект об экологии 15:11
Скончался автор серии игр Syberia Бенуа Сокаль 14:20
Российские авиакомпании пустили около десяти рейсов в облет Беларуси 14:09
Во Вьетнаме обнаружили гибрид британского и индийского штаммов COVID-19 13:30
rupixen.com/Unsplash Долги россиян по ипотеке впервые преодолели отметку в 10 триллионов рублей
Долги россиян по ипотеке впервые преодолели отметку в 10 триллионов рублей 12:52
Лука Гуаданьино начал съемки романтического хоррора «Bones and All» с Тимоте Шаламе 12:37
Библиотека Израиля опубликовала архив рукописей и рисунков Франца Кафки 11:43
В России выявили 9 289 новых случаев коронавируса 11:26
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов 9:55
solomun/Instagram Solomun выпустил первый за 10 лет альбом «Nobody Is Not Loved»
Solomun выпустил первый за 10 лет альбом «Nobody Is Not Loved» 8:35
Оскар Айзек сыграет вместе с Итаном Хоуком в сериале Marvel «Лунный рыцарь» 2:36
Отключить рекламу

Россия перечислит Беларуси 500 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:26

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о втором транше в размере 500 млн долларов из российского кредита в 1,5 млрд долларов. Главы государств пришли к соглашению на второй день переговоров в Сочи, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что второй транш Беларусь получит до конца июня. Его предоставление было согласовано еще до инцидента с рейсом Ryanair. Вопрос о единой валюте России и Беларуси не поднимался, как и вопрос о дополнительной помощи сверх предоставленного кредита.

Кроме этого, президенты затронули теме реакции европейских политиков на задержание экс-главы Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, пишет «Дождь». В неофициальном телеграм-канале пресс-службы Лукашенко «Пул Первого» появилась информация об открытии новых рейсов государственной авиакомпании «Белавиа» российские города.

Встреча Путина и Лукашенко длилась более пяти часов. В их планах было обсудить взаимную интеграцию в рамках Союзного государства и запуск первого энергоблока БелАЭС. Лукашенко также отметил, что привез документы, которые поясняют ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
драма
Пролетая над гнездом кукушки
Экранизация одноименного романа Кена Кизи
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить